Третьяковка ответила на сообщения о дезинфекции из-за коронавируса

Государственная Третьяковская галерея (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В пресс-службе Третьяковской галереи РБК опровергли информацию о связи дезинфекции в музее с коронавирусом. Таким образом там отреагировали на публикацию Telegram-канала Mash.

«Mash нашел [информацию о дезинфекции] на госзакупках — но это плановая очередная дезинфекция от мышей, крыс и тому подобного», — заявили в пресс-службе.

Как сообщал Telegram-канал, из-за риска распространения нового коронавируса и обилия туристов из Китая в Третьяковской галерее якобы планировалось провести полную дезинфекцию. Как сообщал онлайн-ресурс, работы были запланированы на март и оцениваются в 2 млн руб.

По последним данным, жертвами новой коронавирусной инфекции, распространившейся из китайского Уханя, стали 1383 человека. Число заразившихся в КНР, сообщают власти, увеличилось до 63,8 тыс. человек, во всем мире — до 64,4 тыс.

В России было два подтвержденных случая заболевания, но оба заразившихся гражданина Китая уже выписались.