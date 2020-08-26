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Из-за дождя протекла крыша Третьяковской галереи на Крымском Валу

В столице из-за сильного ливня начала протекать крыша в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея.

«Имеет место протечка, сейчас подробности уточняются», — отметил представитель Третьяковской галереи.

В Москве из-за ливня затопило цокольный этаж дома престарелых
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Telegram-каналы «360 Подмосковье» и Baza опубликовали видео из галереи, на которых видно, как с потолка выставочных залов капает вода, а на полу стоят большие лужи. По информации каналов, сотрудники Третьяковской галереи принимают меры, чтобы защитить экспонаты, при этом музей не закрыли и в нем остаются посетители.

В конце июля в Москве во время ливней затопило дом престарелых «Вторая молодость» на северо-востоке города. Вода залила нежилой цокольный этаж здания, эвакуация не проводилась.

Теги: Третьяковская галерея, дожди, потоп, новости
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