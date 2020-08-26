В Москве три строителя погибли при падении с крыши нежилого здания

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве 26 августа с крыши нежилого здания на улице Рябиновой сорвались трое рабочих, сообщается на сайте Следственного комитета.

От полученных травм они погибли на месте.

СК начал доследственную проверку. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову сообщают, что надзорное ведомство также начало проверку после падения рабочих.

Источник агентства в экстренных службах сообщал, что рабочие упали со строительной балки при проведении работ на новостройке. По его данным, они занимались реконструкцией административного здания по адресу: ул. Рябиновая, 51, стр. 1. Собеседник агентства указал, что строители упали с высоты 13 м. Источник «Интерфакса» заявлял, что рабочие сорвались с крыши строящегося здания на ул. Рябиновая, 5.