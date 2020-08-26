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Общество ,  
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В Москве три строителя погибли при падении с крыши нежилого здания

Фото: «Комсомольская правда» /  Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» /  Global Look Press

В Москве 26 августа с крыши нежилого здания на улице Рябиновой сорвались трое рабочих, сообщается на сайте Следственного комитета.

От полученных травм они погибли на месте.

СК начал доследственную проверку. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову сообщают, что надзорное ведомство также начало проверку после падения рабочих.

Источник агентства в экстренных службах сообщал, что рабочие упали со строительной балки при проведении работ на новостройке. По его данным, они занимались реконструкцией административного здания по адресу: ул. Рябиновая, 51, стр. 1. Собеседник агентства указал, что строители упали с высоты 13 м. Источник «Интерфакса» заявлял, что рабочие сорвались с крыши строящегося здания на ул. Рябиновая, 5.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.

Четыре человека погибли при обрушении на шахте в Коми
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Фото: МЧС России

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Ранее, 15 августа, четверо рабочих умерли при обрушении шахты «Воргашорская» в республике Коми. Это были сотрудники компании «СпецРемЭнерго». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шахтеров по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Теги: Москва, строители, новости
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