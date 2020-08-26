В Сочи при экстренной посадке частного вертолета пострадали два человека

Вертолет Robinson (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В районе горного хребта Аибга (массив к востоку от Красной Поляны) в Сочи частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку. В результате пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«На борту четыре человека (один пилот и три пассажира), двое из которых пострадали», — отметили в пресс-службе.

МЧС указывает, что для эвакуации пострадавших к месту происшествия направился вертолет Южного АСЦ МЧС России.

Ранее 4 августа вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе Белуха на Алтае. Пострадавших не было. Следственный комитет тогда начал проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).