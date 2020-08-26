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Общество ,  
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РПЦ решила проводить проповеди в Восточном Тиморе и Папуа — Новой Гвинее

Фото: Betsy Joles / Getty Images
Фото: Betsy Joles / Getty Images

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) решил включить Восточный Тимор и Папуа — Новую Гвинею в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщается на сайте Московского Патриархата.

Большинство жителей Восточного Тимора и Папуа — Новой Гвинеи исповедуют католическое христианство. При этом они совмещают католическую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Сингапурская епархия (входит в состав Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии) была создана в феврале 2019 года. Ее возглавляет митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Николай Чашин). В Патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии также входят Корейская (в пределах КНР и Южной Кореи), Таиландская (в пределах Таиланда, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы), Сингапуро-Вьетнамская епархии (в пределах Филиппин и Вьетнама).

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Теги: РПЦ, Папуа – Новая Гвинея, Восточный Тимор
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