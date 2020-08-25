РПЦ объяснила увольнение главы белорусской церкви

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в разговоре с РБК объяснил решение РПЦ отправить в отставку митрополита Минского и Заславского Павла с должности главы Белорусской православной церкви.

«Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла. Кроме того, Кубанская митрополия, главой которой он назначен, является одной из самых больших и значимых в Русской Церкви. Именно такой иерарх — с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом — здесь и нужен», — сказал он.

По его словам, Синод РПЦ выразил митрополиту Павлу благодарность за понесенные труды, а также приветствовал и поддержал его усилия, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия в Белоруссии.

Комментируя назначение епископа Венинамин на должность главы Белорусской православной церкви, Легойда сказал, что он человек «весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь белорусской церкви».