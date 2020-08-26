Политика , 26 авг, 14:15
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Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии
Над нейтральными водами Баренцева моря российская авиация перехватила самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Об этом РБК сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении.
Ранее, 25 августа, российские средства контроля также обнаружили норвежский самолет над Баренцевым морем. Это также было судно базовой патрульной авиации Р-3С «Орион». На перехват был отправлен истребитель МиГ-31БМ. Полет благополучно прошел согласно всем международным требованиям.