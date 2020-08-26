Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Над нейтральными водами Баренцева моря российская авиация перехватила самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Об этом РБК сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении.

По данным центра, весь полет российского истребителя прошел в соответствии с международными нормами. МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования после того, как норвежский военный самолет развернулся.

Ранее, 25 августа, российские средства контроля также обнаружили норвежский самолет над Баренцевым морем. Это также было судно базовой патрульной авиации Р-3С «Орион». На перехват был отправлен истребитель МиГ-31БМ. Полет благополучно прошел согласно всем международным требованиям.