Движение по улице Кубинка на западе Москвы перекрыли из-за пожара

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за пожара в жилом доме на западе Москвы перекрыли движение по улице Кубинка. Об этом сообщает Telegram-канал дептранса столицы.

«Движение по улице Кубинка в сторону улицы Маршала Неделина полностью перекрыто», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в московском управлении МЧС, загорелся пятиэтажный дом по адресу: ул. Кубинка, 4. На месте работают пожарные.

Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщают, что пожар начался после взрыва. По словам собеседника ТАСС, причиной произошедшего могла быть утечка газа. «Интерфакс» также передает, что, по предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь.