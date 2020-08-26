«Мосгаз» заявил об исправности оборудования в горевшем доме в Москве

Фото: АГН «Москва»

Пожар в жилом доме на западе Москвы возник не из-за газового оборудования. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Мосгаза».

«Газовое оборудование не является причиной возникновения пожара в жилом доме по адресу: ул. Кубинка, дом 4», — отметили в «Мосгазе».

По данным предприятия, очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры №50. Когда специалисты проверили состояние газового оборудования, выяснилось, что все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.

Также в «Мосгазе» сообщили, что последний раз плановая проверка газового оборудования в доме проводилась 23 июля. Тогда никаких проблем не обнаружили.

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел утром 26 августа. По данным МЧС, возгорание началось в квартире на третьем этаже, площадь пожара составила 55 кв. м. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что причиной пожара стала утечка газа.