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«Мосгаз» заявил об исправности оборудования в горевшем доме в Москве

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Пожар в жилом доме на западе Москвы возник не из-за газового оборудования. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Мосгаза».

«Газовое оборудование не является причиной возникновения пожара в жилом доме по адресу: ул. Кубинка, дом 4», — отметили в «Мосгазе».

По данным предприятия, очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры №50. Когда специалисты проверили состояние газового оборудования, выяснилось, что все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.

При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека
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Фото: АГН «Москва»


Также в «Мосгазе» сообщили, что последний раз плановая проверка газового оборудования в доме проводилась 23 июля. Тогда никаких проблем не обнаружили.

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел утром 26 августа. По данным МЧС, возгорание началось в квартире на третьем этаже, площадь пожара составила 55 кв. м. ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что причиной пожара стала утечка газа.

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС, спасены 20 человек, четырех из них осматривают медики. «РИА Новости» передавало, что двоих из пострадавших госпитализировали.

Теги: «Мосгаз», пожар, новости
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