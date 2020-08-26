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В Новосибирске второй день подряд сообщили о минировании ТЭЦ

Фото: act54 / VK
Фото: act54 / VK

На ТЭЦ Новосибирска второй день подряд поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает "РБК Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Сибирской генерирующей компании (СГК)

«Правоохранительные органы обследуют территории станций, на штатную работу ТЭЦ это не влияет», — отметили в СГК.

По данным издания, сообщения поступили в ТЭЦ-3, а также ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5.

В антитеррористической комиссии Новосибирской области сообщили, что специальные службы проводят мероприятия по недопущению теракта, а ситуация находится на контроле губернатора региона Андрея Травникова. «В необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий», — отметили в ведомстве.

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Фото: МЧС РФ / Global Look Press

Накануне сообщения о минировании поступили в приемные ТЭЦ 2,3 и 5. В АТК сообщили, что по итогам проверок сообщений информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

В середине августа источник РБК сообщил, что на электронную почту главка МВД по Москве поступило сообщение о минировании всех столичных железнодорожных вокзалов. Источник ТАСС в экстренных службах также заявил, что неизвестные сообщили о «минировании» всех девяти железнодорожных вокзалов города.

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Теги: минирование, ТЭЦ, Новосибирск
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