Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года

Геннадий Онищенко (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, пишет Ura.ru.

Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволяет начать учебу с 1 сентября даже «в самых интенсивных очагах», так как дети, как правило, переносят болезнь «относительно нейтрально».

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал он.

По его словам, российские власти поставили задачу вакцинировать 70% населения. В первую очередь прививку получат школьники, учителя, медики и старшее поколение. Онищенко уточнил, что трудоспособная часть граждан должна вакцинироваться за счет страховых компаний или работодателя.