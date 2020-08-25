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Протесты в Белоруссии ,  
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Захарова прокомментировала обвинение главы МИД Литвы в адрес Белоруссии

Высказывания главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что белорусские власти не уважают свой народ, выглядят неуместно. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии на сайте ведомства.

«Высказывания министра иностранных дел Литвы Л. Линкявичюса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность», — сказано в сообщении.

Она полагает, что обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес белорусских властей в «неуважении к своему народу» неуместны.

По ее словам, попытки Вильнюса вмешаться во внутренние дела республики под видом «помощи» народу только раскачивает ситуацию в стране.

«При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов (Светлане Тихановской) убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям», — отметила Захарова.

Она добавила, что глава литовской дипломатии «навязывает» жителям Белоруссии свое решение ситуации вместо того, чтобы дать народу возможность самостоятельно разрешить нынешнее непростое положение дел. Захарова подчеркнула, что неприкрытое вмешательства Литвы в дела соседнего государство — обычная практика для Вильнюса, который работает и с представителями российской несистемой оппозицией. «Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов», — отметила она.

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Ранее литовский МИД подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии. Документ подготовлен в рамках введения санкций на национальном уровне, в него вошли 32 человека.

Глава МИД Линас Линкявичюс публично озвучил только одно имя из списка — президента республики Александра Лукашенко. По его словам, санкции будут введены против тех лиц, которые применяли насилие по отношению к протестующим, а также против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, и протиев тех, кто участвовал в фальсификации выборов.

Теги: Мария Захароа, МИД, Литва
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