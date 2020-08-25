Захарова прокомментировала обвинение главы МИД Литвы в адрес Белоруссии

Высказывания главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что белорусские власти не уважают свой народ, выглядят неуместно. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии на сайте ведомства.

«Высказывания министра иностранных дел Литвы Л. Линкявичюса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает «с волнением», какими средствами власть «борется со своим народом», которому, дескать, «угрожает опасность», — сказано в сообщении.

Она полагает, что обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес белорусских властей в «неуважении к своему народу» неуместны.

По ее словам, попытки Вильнюса вмешаться во внутренние дела республики под видом «помощи» народу только раскачивает ситуацию в стране.

«При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов (Светлане Тихановской) убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям», — отметила Захарова.