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Туристы купили туры по программе с кешбэком на 500 млн руб.

Туристы на плато Ай-Петри
Туристы на плато Ай-Петри (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Туристы за четыре дня приобрели путешествий по России с кешбэком на 500 млн руб., об этом сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС

«Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетили уже более миллиона уникальных пользователей», — сообщила Догузова.

Как сообщила Догузова, большинство туроператоров заявляют о трехкратном росте бронирований до конца 2020 года по внутренним направлениям, причем некоторые из них на время действия программы перешли на семидневную рабочую неделю.

Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком
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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Повышенным спросом на осень пользуются как традиционный Юг России — Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край», — сообщила Догузова.

Кроме того, по ее словам, наблюдается рост бронирований в Приморье, Башкирии, регионах вдоль Волги — Нижегородской области, Татарстане, Ярославской и Тверской областях.

Ростуризм назвал первые итоги продаж туров по России с кешбэком
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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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Программа поддержки внутреннего туризма с кешбэком за приобретение путевок или за проживание в гостинице стартовала в России 21 августа. В большинство регионов России можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (и вернуться из путешествия не позднее 31 декабря). За поездки по самым востребованным направлениям (Краснодарский край, Крым, Алтай и другие) кешбэк можно получить, только если путешествие запланировано после 1 октября. 

Чтобы получить право на частичный возврат денег, нужно до 28 августа зайти на сайт мирпутешествий.рф, у участвующего в программе туроператора или гостиницы выбрать предложение, и оплатить турпакет, круизный тур на речном судне, железнодорожный тур или проживание в отеле картой «Мир» (перед этим ее надо зарегистрировать на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru).

Теги: туризм, кешбэк, Ростуризм
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