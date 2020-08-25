Туристы купили туры по программе с кешбэком на 500 млн руб.

Туристы на плато Ай-Петри (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Туристы за четыре дня приобрели путешествий по России с кешбэком на 500 млн руб., об этом сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетили уже более миллиона уникальных пользователей», — сообщила Догузова.

Как сообщила Догузова, большинство туроператоров заявляют о трехкратном росте бронирований до конца 2020 года по внутренним направлениям, причем некоторые из них на время действия программы перешли на семидневную рабочую неделю.

«Повышенным спросом на осень пользуются как традиционный Юг России — Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край», — сообщила Догузова.