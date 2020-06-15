ФСБ опубликовала видео задержания готовившего нападение подростка
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде, а также обыска у него в квартире.
Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, металлические поражающие элементы, холодное оружие. Также сотрудники ФСБ нашли рукописные записи с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и организации вооруженных нападений.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Волгограде подростка. По данным спецслужбы, он готовил нападение на школу. Следственный комитет сообщил, что в квартире задержанного обнаружили 18 готовых к использованию бутылок с «коктейлем Молотова», самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.