ФСБ опубликовала видео задержания готовившего нападение подростка

Сам подросток утверждал, что собирался воспользоваться этим только в развлекательных целях. При этом следствие полагает, что он планировал нападение на школу, с сотрудником и учеником которой у него был конфликт.

В отношении 14-летнего задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом).

