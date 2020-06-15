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ФСБ опубликовала видео задержания готовившего нападение подростка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде, а также обыска у него в квартире.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России

Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, металлические поражающие элементы, холодное оружие. Также сотрудники ФСБ нашли рукописные записи с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и организации вооруженных нападений.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Волгограде подростка. По данным спецслужбы, он готовил нападение на школу. Следственный комитет сообщил, что в квартире задержанного обнаружили 18 готовых к использованию бутылок с «коктейлем Молотова», самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

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Сам подросток утверждал, что собирался воспользоваться этим только в развлекательных целях. При этом следствие полагает, что он планировал нападение на школу, с сотрудником и учеником которой у него был конфликт.

В отношении 14-летнего задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом).
 

Теги: подросток, школа, нападение
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