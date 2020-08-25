Путин поручил выделить средства больницам на расходы по борьбе с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября выделить из бюджета средства медицинским организациям на расходы по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об это сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в тексте поручения, средства должны выделить в том числе на расходы на лечение больных COVID-19, тестирование пациентов при их поступлении в стационары, а также компенсацию выпадающих доходов медорганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

В начале августа правительство приняло проект распоряжения о выделении средств для поддержки медработников, лечащих пациентов с COVID-19. Минздраву выделят средства из резервного фонда для перевода в бюджеты субъектов России в «целях софинансирования <…> выплат стимулирующего характера». Размер этих средств в сообщении не указан.