Заместителя госсекретаря США угостили щами с грибами в Москве

Стивен Биган (Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС)

Первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана, прибывшего в Москву на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, угостили блюдами русской кухни. Об этом сообщила в Facebook официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами», — написала Захарова.

Ранее Reuters сообщал, что Биган посетит Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. В Вильнюсе замгоссекретаря США встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Занимавшая пост помощника госсекретаря США Виктория Нуланд также пробовала блюда русской кухни в Москве. Во время визитов в российскую столицу в 2015 и 2016 годах она ела пельмени в одном из столичных ресторанов. Как написал тогда пресс-секретарь американской дипмиссии Уил Стивенс, Нуланд не могла приехать в Москву и не посетить «нашу любимую пельменную».