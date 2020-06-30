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Две трети россиян поддержали уголовное наказание за выпуск контрафакта

Фото: Евгений Ленов / ТАСС
Фото: Евгений Ленов / ТАСС

Уголовную ответственность для производителей контрафактных товаров поддержали 65% россиян. Еще 26% респондентов высказались за введение административной ответственности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть у РБК.

Такую же меру ответственности должны нести государственные органы, допустившие производство или продажу нелегальной продукции, считают 92% респондентов. Еще 83% считают, что ответственность должны нести продавцы контрафакта.

При этом 32% россиян ответили, что человек, сознательно купивший нелегальную продукцию, не должен нести никакой ответственности. Еще 34% респондентов полагают, что считают уголовное или административное наказание для покупателя справедливым.

Согласно данным ВЦИОМа, с контрафактными товарами сталкивался почти каждый второй россиянин — 40%. При этом каждые двое из пяти россиян либо покупали контрафактную продукцию (18% опрошенных), либо видели в продаже (22% респондентов).

О вводе системы маркировки для ряда товаров, которая поможет покупателям проверить качество и подлинность продукта, знают в той или иной степени три четверти россиян — 75%. Данную инициативу поддержали 70% россиян, каждый пятый россиянин (20%) сообщил о своем безразличии.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Как ответили 52% россиян, в первую очередь маркировка необходима для медикаментов, фармацевтики. Еще 45% россиян считают необходимым маркировать продукты питания. Опрос также показал, что 19% поддерживают маркировку молочной продукции, еще 15% — маркировку алкоголя, а 14% — товаров и продуктов для детей. 

В свою очередь, 51% респондентов выразили готовность платить больше (от менее 5% до более 10%) за маркированные лекарства, если производители переложат затраты на покупателей. Еще 39% выразили готовность платить больше за продукты питания. При этом 72% респондентов отметили, что они не готовы платить больше за сигареты, 69% сообщили о неготовности переплачивать за парфюмерию, а 64% — за одежду и обувь.

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Общество
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Согласно данным опроса, после введения маркировки россияне предпочтут скорее купить товары, которые прошли проверку и имеют соответствующую отметку. Чаще об этом говорят в разрезе лекарств: 85% россиян предпочтут приобрести медицинские средства с маркировкой. При выборе обуви на маркировку будут ориентироваться 66%. При этом 30% респондентов высказали свое безразличие, а каждый второй (50%) заявил о готовности искать маркировку при выборе марки сигарет.

В свою очередь, 41% россиян считают, что введение обязательной маркировки понизит количество нелегальной продукции. Еще 56% ответили, что данное нововведение повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров. Также 60% ответили, что благодаря введению маркировки увеличится ответственность производителей и магазинов перед покупателями.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 июня 2020 года по заказу Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

С 1 июля 2019 года в России для группы товаров действует обязательная маркировка. В данную группу вошли: табачная продукция, фотокамеры (а также вспышки для фотокамер), духи и туалетная вода, предметы одежды, изготовленные из натуральной или композиционной кожи (в том числе рабочая одежда), женские трикотажные блузки и блузоны, женские и мужские пальто, плащи, куртки, штормовки и ветровки, обувь, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье.

Наказание за торговлю и изготовление контрафактной продукции, нарушение авторских прав предусмотрено статьей 146 «Нарушение авторских и смежных прав» и статьей 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав» Уголовного кодекса России.

Теги: ВЦИОМ, маркировка, контрафакт
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