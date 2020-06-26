Арестованный на Шри-Ланке ученый сообщил о задержании двух друзей

Двоих друзей российского ученого Александра Игнатенко, которого власти Шри-Ланки обвиняют в незаконном сборе насекомых, поместили под стражу. Об этом РБК рассказал сам Игнатенко в телефонном разговоре.

«Двух моих друзей — Артема Рябова и Николая Калифяна — поместили в тюрьму до следующего заседания суда. Им изменили меру пресечения из-за того, что мы не смогли найти поручителей среди местных жителей», — сообщил ученый.

Игнатенко отметил, что ни на одном заседании суда у них не было переводчиков, а весь процесс велся на местном языке. Сам ученый находится сейчас в госпитале в тяжелом состоянии из-за открывшейся язвы желудка.

Зоолога из Ростова-на-Дону Игнатенко задержали в одном из национальных парков на Шри-Ланке в мае 2020 года Как он рассказал «ВКонтакте», в его карманах нашли насекомых, которых он подбирал с земли вне парка уже мертвыми для изучения. После задержания в его гостиничном номере нашли других мертвых насекомых, собранных вдоль дорог и на территории отеля.

По словам ученого, на тот момент он провел в тюрьме уже полтора месяца. «Доводы про то, что эти животные были найдены вне парка они (власти — РБК) слушать не стали (как позже оказалось в этой стране запрещено поднимать с земли даже опавший листок или перо птицы)», — писал Игнатенко.