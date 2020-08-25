При пожаре на птицефабрике в Новгородской области погибли 140 тыс. цыплят

На птицефабрике деревни Старое Рахино Новгородской области случился крупный пожар, в результате 140 тыс. цыплят погибли. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили пламя, об этом сообщили РБК в главном управлении МЧС по Новгородской области.

Пожар случился утром 25 августа на территории птицеводческого комплекса. Сообщение о пожаре поступило в 05:35, прибывшие на место пожарные оценили площадь горения в 1 тыс. кв. м. Пожар был полностью потушен в 08:03.

К его тушению были привлечены 23 человека и восемь единиц техники от МЧС. Данные о погибших и пострадавших не поступали.

В мае на территории Кунашакской птицефабрики в Челябинской области произошел пожар. Площадь возгорания составила до 1200 кв. м. Данные о пострадавших и о гибели птиц не поступали.