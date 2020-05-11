Новости без коронавируса , 11 мая, 02:45
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На птицефабрике в Челябинской области произошел пожар
Пожар произошел на территории Кунашакской птицефабрики в Челябинской области. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение в цехе по выращиванию птицы на площади 800 кв. метров. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности.
Впоследствии на место прибыли дополнительные силы Каслинского гарнизона, а также насосно-рукавный автомобиль (ПАНРК). Площадь возгорания увеличилась до 1200 кв. метров.
Данные о погибших и пострадавших не поступали. Из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек персонала. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.