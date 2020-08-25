В Москве от коронавируса вылечились еще 1155 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились еще 1155 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов», — сообщила вице-мэр.

За время пандемии количество вылечившихся от инфекции увеличилось до 206 804 человек.

За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов с положительными тестами на COVID-19. Суточный показатель смертей от 10 до 14 держится уже месяц, такие показатели соответствуют середине апреля. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 4753.