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В Москве от коронавируса вылечились еще 1155 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились еще 1155 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Москве со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов», — сообщила вице-мэр.

За время пандемии количество вылечившихся от инфекции увеличилось до 206 804 человек.

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За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов с положительными тестами на COVID-19. Суточный показатель смертей от 10 до 14 держится уже месяц, такие показатели соответствуют середине апреля. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 4753.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с распространением коронавируса в столице «хорошая с точки зрения стабильности». Однако то, что ежедневно в городе выявляют около 700 новых заразившихся, говорит о том, «что проблема остается, по крайней мере до вакцинации», отметил он.

11 августа зарегистрировали первую российскую вакцину от коронавируса. Ее производством занимается московский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

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Теги: коронавирус, пандемия, Москва
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