Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 24 авг, 13:05
О чем говорить с каталонцем на улицах Барселоны РБК Стиль и glo, 10:46 В России за сутки от коронавируса умерли 120 человек Общество, 10:45 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа Общество, 10:44 В России за сутки выявили минимальное с апреля число случаев коронавируса Общество, 10:43 Яндекс Go, WeChat, Uber: почему компании переходят на суперприложения Индустрия 4.0, 10:30  Турчинов заявил о возможности провести наступление на Крым при Зеленском Политика, 10:22 Уайт пригрозил нокаутировать Поветкина в бою-реванше Спорт, 10:13 Компаниям пора перестать растрачивать ресурсы на второстепенные цели Pro, 10:13 В Москве от коронавируса вылечились еще 1155 человек Общество, 10:09 Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо» Общество, 09:59 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 09:53 В округе Анапы рядом с заповедником ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 09:52 В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19 Общество, 09:48 Минпросвет увидел риск социального напряжения при переносе учебного года Общество, 09:42
Политика ,  
0 

Турчинов заявил о возможности провести наступление на Крым при Зеленском

Александр Турчинов
Александр Турчинов (Фото: oleksandr.turchynov / Facebook)

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть возможность реализовать наступление на Крым. Слова Турчинова приводит издание «Гордон».

«У Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь», — сказал Турчинов во время торжественного празднования Дня независимости Украины. При этом он высказал мнение, что «договорняк» с Россией для Зеленского важнее, чем защита территорий.

Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что те, «кто без боя подарил часть Украины, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В июле Турчинов заявлял о готовности «в первых рядах» штурмовать Крым. Тогда он напомнил, что в отличие от начала 2014 года, когда действовали харьковские соглашения (подписаны Россией и Украиной в 2010 году: в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму Украина получила скидку на газ; они утратили силу после присоединения полуострова к России. — РБК), сейчас у президента Украины нет никаких ограничений «для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии».

Турчинов был исполняющим обязанности президента Украины с февраля по июнь 2014 года, именно на это время пришелся референдум о государственной принадлежности полуострова, в результате которого произошло воссоединение Крыма с Россией. Сейчас Турчинов возглавляет штаб партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Результаты референдума, на котором жители полуострова выступили за вхождение в состав России, не признали большинство стран мира, в том числе Украина, США и страны Евросоюза, которые назвали этот шаг аннексией. Киев считает полуостров «временно оккупированной территорией». В Москве неоднократно говорили, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей
Теги: Владимир Зеленский, Александр Турчинов, Крым, Украина, Россия
Материалы по теме
Турчинов заявил о готовности «в первых рядах» штурмовать Крым
Политика
Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе
Общество
Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter