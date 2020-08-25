Турчинов заявил о возможности провести наступление на Крым при Зеленском

Александр Турчинов (Фото: oleksandr.turchynov / Facebook)

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть возможность реализовать наступление на Крым. Слова Турчинова приводит издание «Гордон».

«У Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь», — сказал Турчинов во время торжественного празднования Дня независимости Украины. При этом он высказал мнение, что «договорняк» с Россией для Зеленского важнее, чем защита территорий.

Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что те, «кто без боя подарил часть Украины, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».

В июле Турчинов заявлял о готовности «в первых рядах» штурмовать Крым. Тогда он напомнил, что в отличие от начала 2014 года, когда действовали харьковские соглашения (подписаны Россией и Украиной в 2010 году: в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму Украина получила скидку на газ; они утратили силу после присоединения полуострова к России. — РБК), сейчас у президента Украины нет никаких ограничений «для выполнения конституционных требований по защите страны от агрессии».