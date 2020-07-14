В Югре ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах

Фото: ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера с 14 июля вводится в лесах Ханты-Мансийского автономного округа — Югре из-за природных пожаров. Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова. Об этом сообщается на сайте правительства регионального правительства.

«Установлен региональный уровень реагирования», — говорится в сообщении.

Также правительство выделит департаменту недропользования и природных ресурсов Югры из резервного фонда около 52 млн руб. Данные средства направят на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также для тушения лесных пожаров.