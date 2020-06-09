В Ленобласти собака укусила 7-летнего ребенка за шею

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Ленобласти выгуливаемая без намордника собака породы акита-ину покусала 7-летнего мальчика в шею. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, собака сорвалась с поводка и набросилась на ребенка. Мальчик получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую клиническую больницу.

«При этом владелец агрессивного животного с места происшествия скрылся», — отметили в МВД.

Вскоре хозяина собаки, 52-летнего слесаря-ремонтника задержали. «Спустя несколько минут после инцидента участковым уполномоченным полиции мужчина был задержан и доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — заявили в ведомстве.

В марте в Магадане на 6-летнюю девочку напала бездомная собака. В больнице у ребенка диагностировали укушенные раны обоих бедер и ушной раковины. В СК заявили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).