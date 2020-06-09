В Ленобласти собака укусила 7-летнего ребенка за шею

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 08 июн, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 08 июн, 13:45
Почему кризис — лучшее время для новых форматов Партнерский материал, 11:09 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня Общество, 11:05 В тоннелях появится новая разметка. Как по ней ездить Авто, 11:05 Забег на год: семь уроков о выходе из кризиса от Бориса Белоцерковского Pro, 11:00 Юрист Черчесова заявил о звонке Моуриньо по поводу Дзюбы в «Тоттенхэме» Спорт, 10:58 Актер Стебунов опроверг свое нахождение в машине с Ефремовым в момент ДТП Общество, 10:57 СМИ узнали об отказе РФС считать армян и казахов легионерами Спорт, 10:44 Количество умерших от COVID-19 в России превысило 6 тыс. человек Общество, 10:41 Ученый назвал пять трендов развития технологии блокчейна к 2024 году Индустрия 4.0, 10:40  Талантливое поколение Z: четыре глубинных интервью Совместный проект, 10:39 В Ленобласти собака укусила 7-летнего ребенка за шею Общество, 10:39 В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом Общество, 10:37 СМИ узнали о подписке о невыезде для актера Михаила Ефремова после ДТП Общество, 10:30 Ученые допустили появление COVID-19 в Китае прошлым летом Общество, 10:28
Общество ,  
0 

В Ленобласти собака укусила 7-летнего ребенка за шею

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Ленобласти выгуливаемая без намордника собака породы акита-ину покусала 7-летнего мальчика в шею. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, собака сорвалась с поводка и набросилась на ребенка. Мальчик получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую клиническую больницу.

«При этом владелец агрессивного животного с места происшествия скрылся», — отметили в МВД.

Вскоре хозяина собаки, 52-летнего слесаря-ремонтника задержали. «Спустя несколько минут после инцидента участковым уполномоченным полиции мужчина был задержан и доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — заявили в ведомстве.

В марте в Магадане на 6-летнюю девочку напала бездомная собака. В больнице у ребенка диагностировали укушенные раны обоих бедер и ушной раковины. В СК заявили, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Теги: собака, нападение, Ленобласть, ребенок
Материалы по теме
Под Волгоградом собака насмерть загрызла годовалого ребенка
Общество
В Стерлитамаке бойцовая собака напала на ребенка
Общество
СК начал проверку после нападения собаки на девочку в Магадане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter