Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Мантуров поделился планами увеличить производство вакцины от COVID-19 Общество, 15:52 Лавров увидел признаки давления на Тихановскую Политика, 15:35 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 15:32 Больной лейкемией тренер Михайлович заразился коронавирусом Спорт, 15:31 Синоптик спрогнозировал продолжение настоящего лета в Москве Общество, 15:20 Промоутер назвал безобразными некоторые действия Поветкина в бою с Уайтом Спорт, 14:42 МВД Белоруссии сравнило численность митингов за и против Лукашенко Общество, 14:31 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:28 Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска Политика, 14:23 Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией» Общество, 14:09 Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Локомотива» Спорт, 13:46 Борис Зимин удивился ажиотажу вокруг оплаты перевозки Навального в Берлин Общество, 13:36 СК Белоруссии не нашел криминала в смерти пропавшего участника протестов Общество, 13:33 Zoom взлетел на 367% за 1,5 года. Оценка рынком — в 45 раз выше Facebook Инвестиции, 13:18
Общество ,  
0 

Синоптик спрогнозировал продолжение настоящего лета в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На следующей неделе в Москве ожидается теплая погода. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в столице ожидается 20–25 градусов, во вторник — 21–26 градусов. Эта температура соответствует показателям июля, отметил синоптик. В среду в Москве будут ливневые дожди и грозы, что собьет температуру до 18–23 градусов. В четверг и пятницу днем также ожидается 18–24 градуса, а ночью температура будет опускаться до 8–13 градусов.

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России
Общество

«А в следующие субботу и воскресенье инициатива вновь перейдет к антициклону, и жителей центральной России, Москвы, Подмосковья ждет очень комфортная и сухая погода», — сказал Тишковец. По его словам, в воскресенье температура поднимется до 28 градусов, а в понедельник ожидается 24–29 градусов. «Для конца августа это настоящее лето», — заключил синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что до вторника на предстоящей неделе температура продержится на уровне 24–26 градусов, а затем опустится на 3–4 градуса. По его словам, ночью ожидается 13–14 градусов выше нуля.

Теги: погода, «Фобос», новости
Материалы по теме
В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России
Общество
В Гидрометцентре сообщили об аномальном потеплении в России
Общество
Гидрометцентр сообщил о завершении купального сезона в шести регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter