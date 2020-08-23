Синоптик спрогнозировал продолжение настоящего лета в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На следующей неделе в Москве ожидается теплая погода. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в столице ожидается 20–25 градусов, во вторник — 21–26 градусов. Эта температура соответствует показателям июля, отметил синоптик. В среду в Москве будут ливневые дожди и грозы, что собьет температуру до 18–23 градусов. В четверг и пятницу днем также ожидается 18–24 градуса, а ночью температура будет опускаться до 8–13 градусов.

«А в следующие субботу и воскресенье инициатива вновь перейдет к антициклону, и жителей центральной России, Москвы, Подмосковья ждет очень комфортная и сухая погода», — сказал Тишковец. По его словам, в воскресенье температура поднимется до 28 градусов, а в понедельник ожидается 24–29 градусов. «Для конца августа это настоящее лето», — заключил синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что до вторника на предстоящей неделе температура продержится на уровне 24–26 градусов, а затем опустится на 3–4 градуса. По его словам, ночью ожидается 13–14 градусов выше нуля.