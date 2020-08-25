Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Роналдиньо вышел на свободу после шести месяцев ареста в Парагвае Спорт, 02:52 Три человека погибли при наезде иномарки на рабочих под Петербургом Общество, 02:51 Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий Экономика, 02:13 Разводящий руками над протестующим омоновец объяснил свою позу Общество, 02:10 Грета Тунберг сообщила о возвращении в школу Общество, 01:09 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 01:05 СМИ узнали о переходе защитника «Лиона» в «Спартак» за €5 млн Спорт, 00:57 Адвокат Ефремова заявил об обращении в СК и прокуратуру из-за угроз Общество, 00:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа Общество, 00:24 У потерпевших по делу сестер Хачатурян заподозрили коронавирус Общество, 00:05 Работники увидели рост своей эффективности на удаленке Общество, 00:01 Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России Политика, 24 авг, 23:35 Власти разрешили принимать туристические группы в музеях и заповедниках Общество, 24 авг, 23:10 В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Общество, 24 авг, 23:04
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Разводящий руками над протестующим омоновец объяснил свою позу

Белорусский силовик, ставший мемом, рассказал, что задержанный, над которым он разводит руками, жив и находился в сильном алкогольном и наркотическом опьянении. Об этом он сказал корреспонденту RT.

«Многие СМИ написали, что протестующий, который лежит на земле на этом фото, мертв, — это оказалось не так», — написал телеканал в Telegram.

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

По словам омоновца, он увидел, что недалеко стоит машина скорой помощи, и хотел передать мужчину медикам. Однако тот был без сознания. «Лег и лежит на земле. Я пытаюсь привести его в чувство», — рассказал он.

Рядом с ним стояли люди и требовали отпустить мужчину. Силовик, по его словам, пытался объяснить, что оказывает лежащему помощь, однако «народ просто обезумел» и не слышал его.

«Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил, и что теперь? .. Я сказал своему товарищу, чтобы бежал за медиками... и эвакуировали его в скорую», — добавил он.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

10 августа Telegram-канал Onliner опубликовал видео протестов в Белоруссии. На кадрах омоновцы вытаскивают раздетого по пояс мужчину, который падает на землю у автозака и не может встать. Люди кричат: «Отпусти его!». Омоновец растерянно указывает на лежащего мужчину и что-то говорит в ответ.

Снимок «растерянного омоновца» был опубликован пользователями Reddit, после чего стали появляться мемы. После критики большая часть изображений была удалена.

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Люди недовольны переизбранием действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок. Они требуют его отставки и проведения новых выборов. Первые дни протестов сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.

Теги: Белоруссия, массовые протесты, ОМОН
Материалы по теме
В Минске начались задержания протестующих на площади Независимости
Политика
Путин и Лукашенко провели четвертый телефонный разговор за две недели
Политика
Юристы оценили законность появления младшего сына Лукашенко с оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter