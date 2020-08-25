Разводящий руками над протестующим омоновец объяснил свою позу

Белорусский силовик, ставший мемом, рассказал, что задержанный, над которым он разводит руками, жив и находился в сильном алкогольном и наркотическом опьянении. Об этом он сказал корреспонденту RT.

«Многие СМИ написали, что протестующий, который лежит на земле на этом фото, мертв, — это оказалось не так», — написал телеканал в Telegram.

Фото: Василий Федосенко / Reuters

По словам омоновца, он увидел, что недалеко стоит машина скорой помощи, и хотел передать мужчину медикам. Однако тот был без сознания. «Лег и лежит на земле. Я пытаюсь привести его в чувство», — рассказал он.

Рядом с ним стояли люди и требовали отпустить мужчину. Силовик, по его словам, пытался объяснить, что оказывает лежащему помощь, однако «народ просто обезумел» и не слышал его.