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В Гомеле завели дело из-за замены госфлага на бело-красно-белый

Видео: МВД Беларуси
Видео: МВД Беларуси
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Белорусский правоохранительные органы завели уголовное дело против активиста, который заменил в Гомеле государственный красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста. В последующем его сняли и вернули на место официальный стяг», — написала она.

По данным МВД, инцидент произошел 16 августа, во время очередной акции протеста. Ее участники подошли к флагштоку на площади Ленина в Гомеле, один из них опустил государственный флаг вниз, другой снял с него крепления, смял знамя и повесил на ограждение. Затем участник акции установил на флагштоке бело-красно-белый флаг, который стал символом протеста. Позже его сняли, а государственный флаг вернули на место.

Следствие установило, что бело-красно-белое знамя повесил 23-летний гражданин, его задержали. По словам Чемодановой, он нигде не работает и был привлечен к административной ответственности по линии ГАИ.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «надругательство над государственными символами». Молодому человеку может грозить наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, ареста или ограничения свободы на срок до одного года.

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Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

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Ранее, 20 августа, над Минском пролетел вертолет с государственным красно-зеленым флагом. Подобное было и 19 августа. Тогда над Бобруйском и Борисовом, когда в городах проходили митинги в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, в небе были замечены вертолеты с флагами.

Теги: Белоруссия, флаг, протест
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