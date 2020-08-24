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Пандемия коронавируса ,  
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Власти разрешили принимать туристические группы в музеях и заповедниках

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор после обращения Министерства культуры разрешил проводить экскурсии для туристических групп в музеях, музеях-заповедниках и дворцово-парковых комплексах. Об этом сообщается на сайте Минкульта.

Из обновленных методических рекомендаций Роспотребнадзор исключил запреты на прием туристско-экскурсионных групп и работу с туристическими компаниями, уточняется в сообщении. Внесенные изменения допускают прием экскурсионных групп по заявкам туристических организаций.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отметила, что возобновление приема туристско-экскурсионных групп в музеях и музеях-заповедниках станет еще одним шагом на пути к восстановлению привычной жизни учреждений культуры. «Первый опыт работы с посетителями при соблюдении всех мер безопасности поможет музеям при организации работы и с туристическими компаниями», — сказала Любимова.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В марте этого года для борьбы с распространением коронавируса министр культуры приказала закрыть театры, филармонии, цирки и кинотеатры и другие организации исполнительских искусств, подведомственные Минкульту. Музеи и другие организации, которые проводят выставки, обязали не пускать в учреждения посетителей.

Открыться музеям и выставочным комплексам разрешили с 16 июня. Попасть туда можно было по расписанию, количество посетителей ограничивалось. В экскурсионной группе, как было указано в правилах Роспотребнадзора, единовременно должно было быть не более пяти человек.

Теги: музеи, COVID-19, Роспотребнадзор, Министерство культуры
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