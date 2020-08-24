«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября

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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» снова продлил ограничения на перелеты в Россию. Из-за отсутствия разрешения с российской стороны рейсы «Белавиа» не будут осуществляться в страну до 14 сентября, сообщается на сайте перевозчика.

В Воронеж, Казань и Нижний Новгород самолеты «Белавиа» не будут летать до 24 октября. Авиакомпания ограничила сообщение с рядом стран на фоне ситуации с распространением коронавируса. Кроме России, она продлила приостановку полетов в Латвию (Рига) и в Грецию (Ларнака) до 31 августа, а также в Туркменистан (Ашхабад) до 1 сентября и во все пункты Грузии до 30 сентября.

«Белавиа» уже неоднократно продлевала приостановку регулярных рейсов в Россию. Последний раз ограничения продлили 17 августа, тогда они действовали до конца месяца.

Россия ограничила авиасообщение с конца марта из-за угрозы распространения коронавируса. С начала августа российские власти разрешили возобновить полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.