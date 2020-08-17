«Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 31 августа

Фото: belavia.by

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» вновь продлил приостановку полетов в города России. По данным компании, рейсы возобновятся не ранее 31 августа. Об этом говорится на сайте «Белавиа».

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов <...> во все пункты России по 31 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября)», — говорится в сообщении. Помимо этого авиакомпания заявила о продлении приостановки полетов в ряд городов Европы и Азии.

Ранее «Белавиа» уже продлевала приостановку регулярных рейсов в Россию по 14 августа (в Краснодар и Сочи по 15 августа).

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия ограничила международное авиасообщение с конца марта. С начала августа Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию.