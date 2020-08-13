Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом

Биньямин Нетаньяху (Фото: Global Look Press)

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ — это «исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке». Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает газета Calcalist.

«Исторический вечер, новая эра открылась в отношениях Израиля с арабским миром», — отметил Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что соглашение с ОАЭ включает в себя полноценное установление дипломатических отношений, создание посольств, обмен послами, а также инвестиции, которые принесут пользу израильской экономике.

При этом он отметил. что не отказывается от идеи распространения суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Однако это будет осуществляться только в тесной координации с Соединенными Штатами.