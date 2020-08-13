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Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Global Look Press)

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ — это «исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке». Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает газета Calcalist.

«Исторический вечер, новая эра открылась в отношениях Израиля с арабским миром», — отметил Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что соглашение с ОАЭ включает в себя полноценное установление дипломатических отношений, создание посольств, обмен послами, а также инвестиции, которые принесут пользу израильской экономике.

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Фото: Oded Balilty / AP

При этом он отметил. что не отказывается от идеи распространения суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Однако это будет осуществляться только в тесной координации с Соединенными Штатами.

Израиль и ОАЭ при посредничестве администрации президента Трампа подписали соглашение о примирении 13 августа. Таким образом, ОАЭ стали третьей страной арабского мира после Египта и Иордании, согласившейся установить с Израилем полностью урегулированные дипломатические и экономические отношения.

В совместном заявлении сторон говорится, что по просьбе Трампа и при поддержке ОАЭ Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега реки Иордан. Также сделка предусматривает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима.

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Теги: Израиль, ОАЭ
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