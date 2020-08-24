Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы Экономика, 16:34 Рогозин назвал сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте Общество, 16:29 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 16:22 Вице-премьер назвал сроки поступления первых серийных Су-57 в войска Общество, 16:22 Как пандемия повлияла на рынок медицинского оборудования в России и мире Pro, 16:18 В Белоруссии задержали доверенное лицо экс-кандидата Дмитриева Политика, 16:18 Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли Стиль, 16:16 Назван победитель фестиваля короткометражек «Короче» Стиль, 16:06 Суд приостановил дело против Навального о клевете на ветерана войны Политика, 16:05 Россия объявила дипломата из Австрии персоной нон грата Политика, 16:02 Власти Москвы исключили планы введения платного въезда в город Общество, 15:55 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 15:52 Сила данных: как эмоции приносят прибыль даже в нефтегазовой отрасли Pro, 15:50 Кравчук сообщил об обращении Лукашенко к Путину за военной помощью Политика, 15:47
Общество ,  
0 

Рогозин назвал сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте

Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Экипаж Международной космической станции (МКС) останется в российском сегменте станции до решения проблемы утечки воздуха. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Она (изоляция в российском сегменте МКС) продлится до тех пор по регламенту, пока не будут решены эти проблемы», — сказал он. Рогозин также сообщил, что утечка крайне незначительная, и она «еле-еле уловима приборами».

Экипаж МКС изолировали в российском сегменте из-за падения давления
Технологии и медиа
Фото: «Роскосмос»

По его мнению, есть две возможные причины утечки воздуха с космической станции. Во-первых, это может быть связано с микрометеоритами, которые не замечаются средствами мониторинга космического пространства в силу того, что речь идет о мельчайших частицах. «Это обычная история — для этого мы используем противометеоритную оболочку, но она все равно может пробиваться», — пояснил Рогозин.

Во-вторых, возможной причиной могли стать стыки модулей на американском сегменте. «Не первый год они там существуют. Сейчас это будет окончательно локализовано в американском сегменте и залечено», — заявил он.

На российском сегменте МКС не выявили утечку воздуха
Общество
Фото: iss / Instagram

О падении давления на МКС стало известно 20 августа. По заявлению главы пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, это, скорее всего, произошло в модулях американского сегмента. Он заверил, что «никакой угрозы для станции и экипажа нет». Экипаж станции решили изолировать в российском модуле, он будет продолжать заниматься штатными работами.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Теги: МКС, авария, утечка, Дмитрий Рогозин
Материалы по теме
На российском сегменте МКС не выявили утечку воздуха
Общество
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
Технологии и медиа
Ученые объяснили происхождение неизвестных объектов на видео с МКС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter