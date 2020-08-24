Рогозин назвал сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте

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Экипаж Международной космической станции (МКС) останется в российском сегменте станции до решения проблемы утечки воздуха. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Она (изоляция в российском сегменте МКС) продлится до тех пор по регламенту, пока не будут решены эти проблемы», — сказал он. Рогозин также сообщил, что утечка крайне незначительная, и она «еле-еле уловима приборами».

По его мнению, есть две возможные причины утечки воздуха с космической станции. Во-первых, это может быть связано с микрометеоритами, которые не замечаются средствами мониторинга космического пространства в силу того, что речь идет о мельчайших частицах. «Это обычная история — для этого мы используем противометеоритную оболочку, но она все равно может пробиваться», — пояснил Рогозин.

Во-вторых, возможной причиной могли стать стыки модулей на американском сегменте. «Не первый год они там существуют. Сейчас это будет окончательно локализовано в американском сегменте и залечено», — заявил он.