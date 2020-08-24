В Белоруссии задержали доверенное лицо экс-кандидата Дмитриева

В Могилеве задержан Александр Попков, который был доверенным лицом экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева, сообщил РБК руководитель избирательного штаба Дмитриева Сергей Возняк.

«Сегодня он проводил одиночный пикет. Разумеется, не подавал никакую заявку на него. Вероятно, будет привлечен к административной ответственности за проведение несанкционированного мероприятия», — сказал он.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Попков провел акцию около областного исполнительного комитета с требованием освободить политических заключенных. «Он вышел в одиночный пикет с двумя флагами — бело-красно-белым и красно-зеленым, а также с плакатами «Я за перемены» и «Свободу политзаключенным». Через 15 минут его задержали», — говорится в сообщении центра.

РБК направил запрос в УВД Могилевского облисполкома.