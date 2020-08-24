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В Белоруссии задержали доверенное лицо экс-кандидата Дмитриева

В Могилеве задержан Александр Попков, который был доверенным лицом экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева, сообщил РБК руководитель избирательного штаба Дмитриева Сергей Возняк.

«Сегодня он проводил одиночный пикет. Разумеется, не подавал никакую заявку на него. Вероятно, будет привлечен к административной ответственности за проведение несанкционированного мероприятия», — сказал он.

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Политика
Андрей Дмитриев

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Попков провел акцию около областного исполнительного комитета с требованием освободить политических заключенных. «Он вышел в одиночный пикет с двумя флагами — бело-красно-белым и красно-зеленым, а также с плакатами «Я за перемены» и «Свободу политзаключенным». Через 15 минут его задержали», — говорится в сообщении центра.

РБК направил запрос в УВД Могилевского облисполкома.

Как у Минского тракторного завода задержали двух оппозиционеров. Видео
Политика

24 августа на проходной Минского тракторного завода (МТЗ) были задержаны члены президиума координационного совета Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской) и Сергей Дылевский. Их обвиняют в незаконной организации забастовок, сообщили в совете.

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Президентские выборы в Белоруссии завершились 9 августа. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко. Он набрал свыше 80% голосов, Светлана Тихановская — около 10%. Она не признала итоги выборов. Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев получил 1,2% голосов, он раскритиковал их подсчет и назвал происходящее в избиркомах страны «позором». После выборов в стране начались акции протеста.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, протестные акции, новости
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