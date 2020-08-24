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Власти Москвы исключили планы введения платного въезда в город

Фото: Андрей Епихин / ТАСС
Фото: Андрей Епихин / ТАСС

У столичных властей нет планов по введению платного въезда в город, несмотря на рост количества личных автомобилей. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет», — заявил Ликсутов в ответ на вопрос журналиста о том, рассматривается ли такая мера и есть ли в ней необходимость.

По его словам, несмотря на то, что с 2010 года в Московском регионе число личных автомобилей выросло на 2 млн, «количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс».

Он отметил, что это стало возможным благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, открытию платных парковок, усовершенствованию организации дорожного движения, внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), альтернативным видам транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства.

Власти Москвы дистанцировались от идеи ввести платный въезд в город
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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Как писал РБК в декабре 2014 года, в столичной мэрии действительно рассматривали идею введения платного проезда по главным трассам столицы. Два близких к Кремлю источника говорили, что она получила принципиальное одобрение руководства страны. Эту информацию подтверждал и третий источник, близкий к мэрии.

Кроме того, в декабре 2016 года Госдума поддержала законопроект о платном въезде в отдельные районы российских городов. Однако эта идея вызвала критику из-за возможности возникновения социальных проблем. В марте 2017 года в законопроект предложили внести поправку, по которой платный въезд можно было бы вводить только для исторических районов городов. В конце мая норма о введении платного въезда была изъята из законопроекта.

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Теги: платный въезд в город, Москва, Максим Ликсутов
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