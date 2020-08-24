Власти Москвы исключили планы введения платного въезда в город

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У столичных властей нет планов по введению платного въезда в город, несмотря на рост количества личных автомобилей. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Планов по вводу платного въезда в Москве на данный момент нет», — заявил Ликсутов в ответ на вопрос журналиста о том, рассматривается ли такая мера и есть ли в ней необходимость.

По его словам, несмотря на то, что с 2010 года в Московском регионе число личных автомобилей выросло на 2 млн, «количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс».

Он отметил, что это стало возможным благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, открытию платных парковок, усовершенствованию организации дорожного движения, внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), альтернативным видам транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства.