Посольство России в Австрии возмутилось высылкой российского дипломата

19 августа МИД Норвегии также объявил о высылке российского дипломата на фоне шпионского скандала. Речь идет о сотруднике российского торгового представительства, по данным издания Vadens Gang — работнике торгпредства Александре Стекольщикове. Российское посольство заявило протест в связи с нарушением статуса дипломата. До этого в Норвегии задержали шпиона, который работал на Россию.