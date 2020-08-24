Посольство России в Австрии возмутилось высылкой российского дипломата
Посольство России в Австрии возмущено решением Вены выслать российского дипломата из страны, сообщила пресс-служба дипмиссии.
«Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в скором времени ожидают зеркальную реакцию российского МИДа.
24 августа австрийские власти объявили, что дипломат от России должен покинуть страну до 1 сентября. По данным правительства, он занимался промышленным шпионажем в сфере высоких технологий.