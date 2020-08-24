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ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, а также вербовкой и переправкой граждан России и СНГ в Сирию. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу России на территории Республики Татарстан пресечена деятельность участника ИГ, причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения террористической организации», — заявили в ФСБ.

Также ведомство заявило, что установило преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области, выявило схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Материал дополняется

Теги: ФСБ, Татарстан, «Исламское государство»
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