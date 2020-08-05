В Сочи из-за нападения медведей погиб мальчик

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В Сочи медведи убили 11-летнего мальчика, который подошел к их вольеру. Об этом говорится на сайте следственного управления СК по Краснодарскому краю.

На улице Армавирской поселка Дагомыс коммерческая фирма арендовала участок, на котором поставила вольер с двумя дикими медведями. Через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения ребенок сумел к нему пройти. Животные напали на мальчика, прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть от полученных травм.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в том числе правомерность содержания диких животных и вопрос соблюдения фирмой техники безопасности.

В 2018 году в Краснодарском крае на девочку напала львица во время выступления передвижного цирка. Она перепрыгнула через ограждение сцены и атаковала ребенка, сидевшего в первом ряду. Девочку госпитализировали в реанимацию.