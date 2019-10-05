В Якутии медведь убил бывшего депутата

Бывший депутат Государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя. Об этом сообщил и.о. главы Оймякинского района Игорь Водовозов, передает Ysia.ru.

По предварительной информации, Крылов отправился на охоту с компанией: взял квадроцикл и направился в сторону села Томтор. Во время поездки на дорогу выскочил медведь, которого Крылову удалось застрелить. Он решил подойти в мертвому животному, после чего на него напал второй медведь. Сейчас, по словам Водовозова, тело экс-депутата перевозят в Томтор.

В сентябре на Сахалине медведь напал на мужчину, который после этого умер. Инцидент произошел на восточном побережье поселка городского типа Смирных. Как сообщало местное информационное агентство Sakhalin.Info, погибший был сторожем на рыбопромысловом стане около НПЗ «Петросах». По данным агентства, мужчина умер от полученных травм по дороге в больницу.