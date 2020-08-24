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Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США, входивших в годы Второй мировой войны в экипажи судов, доставлявших в составе так называемых северных конвоев в СССР военную технику и другую продукцию. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, американцы получили награду «за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях».

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Северные конвои в 1941–1945 годах доставляли в СССР грузы по программе лендлиза из США и Великобритании через Северную Атлантику. Проход конвоев сопровождался боями с кораблями немецкого флота, а также атаками немецких самолетов и подводных лодок.

Медалью Ушакова в России награждаются военнослужащие Военно-морского флота, береговой охраны и органов морской охраны федеральной пограничной службы.

Три года назад Путин также наградил медалью Ушакова 47 английских моряков, входивших в экипажи судов северных конвоев.

Теги: Владимир Путин, награждение, медаль Ушакова, Вторая мировая война
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