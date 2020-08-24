Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев

Владимир Путин (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США, входивших в годы Второй мировой войны в экипажи судов, доставлявших в составе так называемых северных конвоев в СССР военную технику и другую продукцию. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, американцы получили награду «за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях».

Северные конвои в 1941–1945 годах доставляли в СССР грузы по программе лендлиза из США и Великобритании через Северную Атлантику. Проход конвоев сопровождался боями с кораблями немецкого флота, а также атаками немецких самолетов и подводных лодок.

Медалью Ушакова в России награждаются военнослужащие Военно-морского флота, береговой охраны и органов морской охраны федеральной пограничной службы.