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Один человек погиб при взрыве двух бомб возле мечети в Дамаске

Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва двух бомб в Дамаске. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его информации, взрывные устройства были приведены в действие возле мечети Анис бен Малек в квартале Нахр-Аиша. Пострадавшего доставили в больницу Аль-Мухтахид.

14 июля террористы подорвали на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха, в южной части зоны деэскалации Идлиб фугас с российскими военными, которые совместно с турецкими военными проводили патрулирование. 

Как сообщили РБК в Центре по примирению враждующих сторон, при подрыве фугаса оказался поврежден российский бронетранспортер. Также при взрыве пострадала бронемашина турецкой армии. Легкие ранения получили трое российских военных. Впоследствии российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали помощь медики. Угрозы их жизням нет.

Теги: Сирия, Дамаск, бомба, взрыв
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