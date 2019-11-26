СМИ назвали сроки внесения в Госдуму законопроекта о маркировке животных

Минсельхоз России планирует до конца года внести в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», предусматривающий обязательную идентификацию домашних животных при помощи чипов и татуировок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года», — сказал парлаентарий. Он также выразил надежду, что министерство не сорвет сроки, которые регулярно переносятся с 2015 года.

По словам Бурматова, в Госдуму внесли поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, а также был принят закон о муниципальных приютах. Однако, как считает депутат, без обязательной индентификации питомцев эти учреждения не будут работать.

«Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», — добавил парламентарий.

Бурматов полагает, что к бесплатной регистрации следует выдавать штрих-код для поиска с его помощью животных в случае потери. Процедуру чипирования парламентарий считает дорогой.

В Минсельхозе, комментируя данную инициативу, подтвердили изданию данную информацию и отметили, что законопроект уже внесли в правительственную комиссию, после чего он будет направлен в нижнюю палату парламента.