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В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

Видео: НАК
Видео: НАК
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В ходе прошедшей в воскресенье контртеррористической операции в Ингушетии двое спецназовцев получили ранения. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Пострадавшим бойцам спецназа оказана необходимая медицинская помощь. В НАКе уточнили, что пострадавших среди гражданского населения нет. На месте спецоперации обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства.

НАК осуществляет необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Оперативный штаб в Республике Ингушетия сообщил РБК об окончании режима контртеррористической операции и ограничений, связанных с ней. Режим действовал с 8:00 до 15:00.

Ранее этим утром в селе Троицком Сунженского района НАК ввел режим контртеррористической операции. Спецназ ликвидировал троих сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

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Фото: Следственный комитет РФ

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Прошлая контртеррористическая операция прошла в Ингушетии 18 августа, были ликвидированы двое боевиков. Операция также прошла на территории Сунженского района.

Теги: Ингушетия, спецоперации, НАК, Терроризм
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