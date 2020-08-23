В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

Видео: НАК

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В ходе прошедшей в воскресенье контртеррористической операции в Ингушетии двое спецназовцев получили ранения. Об этом сообщили РБК в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Пострадавшим бойцам спецназа оказана необходимая медицинская помощь. В НАКе уточнили, что пострадавших среди гражданского населения нет. На месте спецоперации обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства.

НАК осуществляет необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Оперативный штаб в Республике Ингушетия сообщил РБК об окончании режима контртеррористической операции и ограничений, связанных с ней. Режим действовал с 8:00 до 15:00.