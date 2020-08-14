Подозреваемым в убийстве главы центра «Э» Ингушетии предъявили обвинения

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет предъявил обвинения 12 фигурантам уголовного дела об организации террористического сообщества, совершении терактов, связанных в том числе с покушением на жизнь главы центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Обвинения им предъявлены по ч. 1, 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем; террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой).

Следственный комитет получил доказательства, что члены организованного террористического сообщества создали его для того, чтобы вынудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от расследования преступлений, которые совершали его участники, говорится на сайте ведомства.

Своими действиями, в том числе расстрелом Эльджаркиева и его брата в ноябре 2019 года, участники преступного сообщества «намеревались вызвать страх у сотрудников правоохранительных органов за свои жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди населения республики», говорится в заявлении СК.

Следственный комитет указывает, что участников террористического сообщества, в том числе одного из его организаторов, Хасана Полонкоева, арестовали. Еще один из фигурантов дела объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы продолжают расследование.