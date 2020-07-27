В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

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В России с 27 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми работа операторов технического осмотра автомобилей без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству.

Речь идет о поправках в ст. 171 УК, подписанных президентом Владимиром Путиным 26 июля 2019 года. В соответствии с обновленной статьей, если в результате нелегального техосмотра был причинен ущерб гражданам или государству, а также извлечен крупный доход, то злоумышленнику грозит штраф до 300 тыс. руб. (или зарплаты за период до двух лет), либо арест до полугода, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Изначально новый пакет законов, меняющий правила техосмотра в комплексе и направленный на исключение торговли диагностическими картами, должен был вступить в силу в июне 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции его передвинули на 2021–2022 годы, отмечает «Коммерсантъ». Единственным оставленным пунктом стала уголовная ответственность за проведение ТО без аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА).

В марте Минэкономразвития предложило дополнительно усилить контроль за операторами техосмотра. В частности, РСА сможет проверять требования к техническим экспертам, контролировать работу информационных систем, проводить проверки операторов и в случае нарушений лишать их аккредитации.