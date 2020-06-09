Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии
В первом квартале 2020 года экспорт из России под кодом SSSS снизился на 36% по сравнению с тем же периодом годовой давности, или на $912 млн (с $2,5 млрд до $1,6 млрд). Это следует из базы данных ФТС России, которую проанализировал РБК.
Эти поставки, как писал РБК, приблизительно соответствуют экспорту вооружений: под этим кодом (на уровне четырех знаков товарной номенклатуры) засекречиваются поставки оружия и боеприпасов, летательных аппаратов, включая военную и гражданскую авиацию, военных кораблей, танков и другой бронетехники, а также некоторых ядерных материалов.
В частности, секретный экспорт в Египет снизился в первом квартале 2020 года в годовом измерении до $93 млн с $871 млн, в Алжир — до $143 млн с $367 млн, в Китай — до $25 млн с $207 млн, в Саудовскую Аравию — до менее $0,1 млн с $230 млн.
В аппарате курирующего ОПК вице-премьера Юрия Борисова от комментариев отказались. РБК направил запросы в «Ростех», Минпромторг и Федеральную службу военно-технического сотрудничества (ФСВТС).
Объем экспорта российского вооружения составляет $14-15 млрд в год, говорил в январе вице-премьер Юрий Борисов. В 2019 году мировой рынок вооружений составил $92 млрд. Россия традиционно занимает на нем второе место, уступая лишь США.
В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией Covid-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж. «Те страны, которые приобретают нашу технику, мы находим решение индивидуально с ними, для того чтобы обеспечить логистическую составляющую за счет морских, авиационных перевозок, чтобы не срывались заказы, которые с таким трудом были получены и исполнены», — говорил министр.