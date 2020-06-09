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Пандемия коронавируса ,  
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Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии

Количество поставляемых Россией на экспорт вооружений и военной техники снизилось на фоне пандемии. Так, поставки ОПК в первом квартале сократились более чем на $900 млн, подсчитал РБК
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В первом квартале 2020 года экспорт из России под кодом SSSS снизился на 36% по сравнению с тем же периодом годовой давности, или на $912 млн (с $2,5 млрд до $1,6 млрд). Это следует из базы данных ФТС России, которую проанализировал РБК.

Эти поставки, как писал РБК, приблизительно соответствуют экспорту вооружений: под этим кодом (на уровне четырех знаков товарной номенклатуры) засекречиваются поставки оружия и боеприпасов, летательных аппаратов, включая военную и гражданскую авиацию, военных кораблей, танков и другой бронетехники, а также некоторых ядерных материалов.

В частности, секретный экспорт в Египет снизился в первом квартале 2020 года в годовом измерении до $93 млн с $871 млн, в Алжир — до $143 млн с $367 млн, в Китай — до $25 млн с $207 млн, в Саудовскую Аравию — до менее $0,1 млн с $230 млн.

В аппарате курирующего ОПК вице-премьера Юрия Борисова от комментариев отказались. РБК направил запросы в «Ростех», Минпромторг и Федеральную службу военно-технического сотрудничества (ФСВТС).

Объем экспорта российского вооружения составляет $14-15 млрд в год, говорил в январе вице-премьер Юрий Борисов. В 2019 году мировой рынок вооружений составил $92 млрд. Россия традиционно занимает на нем второе место, уступая лишь США.

В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией Covid-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж. «Те страны, которые приобретают нашу технику, мы находим решение индивидуально с ними, для того чтобы обеспечить логистическую составляющую за счет морских, авиационных перевозок, чтобы не срывались заказы, которые с таким трудом были получены и исполнены», — говорил министр.

Существенно выросли экспортные поставки по коду SSSS в Сербию (с $0,9 млн до $184 млн), на Шри-Ланку (с $0,8 млн до $112 млн) и в Объединенные Арабские Эмираты (с $4 млн до $274 млн). ОАЭ интересуются покупкой в России систем ПВО, говорил в октябре 2019 года «Интерфаксу» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Россия готова выделить Шри-Ланке кредит на покупку партии истребителей и бронетранспортеров, сообщил «Коммерсантъ» в январе 2020 года со ссылкой на источники. Наконец, в феврале должна была начаться поставка в Сербию комплексов ПВО «Панцирь-С1», передал ТАСС.

Ежегодно «Рособоронэкспорт» поставляет зарубежным партнерам вооружений и техники примерно на $13-13,5 млрд, плюс еще на $1,5-2 млрд поставляется напрямую в страны ОДКБ, сказал РБК эксперт РСМД Андрей Фролов.

Вероятно, что несмотря на пандемию, привычный объем поставок все же будет выполнен, говорит эксперт.

«Из-за закрытия международного авиасообщения делегации заказчиков не могли принять технику. После снятия запретов все пойдет естественным образом. И вполне может быть, что отложенные в 1-м и 2-м кварталах закрытые поставки будут просто технически осуществлены в 3-м и 4-м кварталах», — пояснил Фролов.

Авторы: Инна Сидоркова, Иван Ткачёв
Теги: Минпромторг, вооружения, COVID-19
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