Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии

Количество поставляемых Россией на экспорт вооружений и военной техники снизилось на фоне пандемии. Так, поставки ОПК в первом квартале сократились более чем на $900 млн, подсчитал РБК

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В первом квартале 2020 года экспорт из России под кодом SSSS снизился на 36% по сравнению с тем же периодом годовой давности, или на $912 млн (с $2,5 млрд до $1,6 млрд). Это следует из базы данных ФТС России, которую проанализировал РБК.

Эти поставки, как писал РБК, приблизительно соответствуют экспорту вооружений: под этим кодом (на уровне четырех знаков товарной номенклатуры) засекречиваются поставки оружия и боеприпасов, летательных аппаратов, включая военную и гражданскую авиацию, военных кораблей, танков и другой бронетехники, а также некоторых ядерных материалов.

В частности, секретный экспорт в Египет снизился в первом квартале 2020 года в годовом измерении до $93 млн с $871 млн, в Алжир — до $143 млн с $367 млн, в Китай — до $25 млн с $207 млн, в Саудовскую Аравию — до менее $0,1 млн с $230 млн.

В аппарате курирующего ОПК вице-премьера Юрия Борисова от комментариев отказались. РБК направил запросы в «Ростех», Минпромторг и Федеральную службу военно-технического сотрудничества (ФСВТС).