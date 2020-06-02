Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 01 июн, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 01 июн, 13:28
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива Экономика, 05:12 Стать суперпапой: как стимулируют вовлеченное отцовство в разных странах РБК и STADA, 05:05 В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида Общество, 04:48 СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле Бизнес, 04:28 Кадыров потребовал от ООН наказать власти США за нарушение прав человека Политика, 04:01 Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в США Политика, 03:37 На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России Политика, 03:09 Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу Общество, 03:00 Sony, Google и Airbnb отложили мероприятия из-за протестов в США Бизнес, 02:46 Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США Общество, 02:32 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 02:06 Экспертиза установила причину смерти задержанного в США афроамериканца Общество, 02:00 CBS Sports включил двух россиян в список 10 лучших бойцов ММА в истории Спорт, 01:39 СМИ узнали о появлении новых кодов регионов на автомобильных номерах Общество, 01:38
Общество ,  
0 

В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Потенциально опасный астероид, размер которого оценивается в 250—570 метров приближается к Земле. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

Астероид открыли в 2002 году и дали ему номер 163348 (2002 NN4). NASA определило его как «потенциально опасный астероид», так как его траектория пересекает орбиту Земли.

Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле
Общество

Предполагается, что 6 июня в 6.20 мск астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Он пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Ранее в NASA сообщили, что оборудование агентства 29 мая зарегистрировало на Солнце вспышку. По данным NASA, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. При этом излучение от нее не способно навредить людям, однако оно может нарушить работу GPS и связи.
 

Теги: NASA, астероид, космос
Материалы по теме
Астрономы допустили повторное приближение крупного астероида к Земле
Общество
NASA зафиксировало первую с октября 2017 года вспышку M-класса на Солнце
Общество
Ученый сообщил о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь землян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter