В NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Потенциально опасный астероид, размер которого оценивается в 250—570 метров приближается к Земле. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA.

Астероид открыли в 2002 году и дали ему номер 163348 (2002 NN4). NASA определило его как «потенциально опасный астероид», так как его траектория пересекает орбиту Земли.

Предполагается, что 6 июня в 6.20 мск астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Он пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны.

Ранее в NASA сообщили, что оборудование агентства 29 мая зарегистрировало на Солнце вспышку. По данным NASA, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. При этом излучение от нее не способно навредить людям, однако оно может нарушить работу GPS и связи.

