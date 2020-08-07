В Хабаровске аварийно сел самолет из Красноярска

В аэропорту Хабаровска (Новый) аварийно сел самолет авиакомпании «Аврора», прилетевший из Красноярска. Об этом говорится на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет, следовавший по направлению Хабаровск — Красноярск, приземлился в 06:35 (23:35 по мск). Предварительно, причиной стала техническая неисправность.

На борту находились 77 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, самолет не получил повреждения.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.