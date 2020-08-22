Родственники погибших при взрыве в Ярославле получат по 1 млн руб.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Семьи тех, кто погиб при взрыве в десятиэтажном доме в Ярославле, получат по 1 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на мэра города Владимира Волкова.

«Семьи погибших, это согласовано с областью, получат по миллиону рублей», — сказал он.

Взрыв произошел вечером 21 августа на улице Батова. В одной из квартир взорвался газ, произошло обрушение, последовавший пожар охватил 50 кв. м. Всего пострадали 12 квартир, шесть из которых оказались полностью разрушены. Около 170 жильцов были вынуждены покинуть свои квартиры.

По данным начальника МЧС по региону Олега Бочарова, спасательные работы уже закончены. Пострадали четыре человека. Трое, включая восьмилетнего ребенка, погибли. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека).