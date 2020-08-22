В Москве от COVID-19 вылечились еще 1094 человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились еще 1094 пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821», — добавила Ракова про ситуацию в Москве.

В столице за 21 августа от COVID-19 умерли десять человек. Общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4720.

За прошедшие сутки в Москве было зарегистрировано еще 690 заразившихся коронавирусом. Оперативный штаб отметил, что последние два месяца число новых случаев инфицирования уменьшается в среднем на 3,5% за неделю.



Всего с начала пандемии в столице заболели 255,8 тыс. человек, из которых 202,7 тыс. пациентов уже вылечились.