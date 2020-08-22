Две девочки утонули в затопленном котловане в Чите

Две девочки погибли во время купания в Чите. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, две девочки 14 и 15 лет приехали в гости к дяде. Они решили искупаться в ближайшем водоем, расположенном в 200 м от станции Песчанка. Во время купания одна из девочек начала тонуть. Вторая попыталась ее спасти. Обе девочки утонули.

Водолазы обнаружили тела подростков. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Прокуратура начала проверку по факту обнаружения в затопленном котловане в поселке Антипиха тел двух девочек. По предварительной информации, котлован оставила строительная компания. Надзорное ведомство проверит законность деятельности хозяйствующего субъекта, в результате которой образовался котлован, а также соблюдение требований безопасности работ и рекультивации земель.